Fernando Santos elogiou a "exibição muito boa" dos seus jogadores na goleada (6-1) frente à Suíça nos oitavos de final do Mundial'2022. Em declarações no final do encontro aos microfones da RTP, o selecionador nacional falou das mexidas que fez na equipa em relação ao último jogo (entradas de Ramos e Raphaäel Guerreiro e saídas de Cristiano Ronaldo e Cancelo) e deixou certezas de não existir qualquer problema com CR7 após a polémica na última partida.





"Foi uma boa exibição, um grande jogo, os jogadores estão de parabéns. Fizeram uma exibição muito boa, mas agora é preciso baixar à Terra. Foi ótimo, foi excelente, mas agora temos mais um jogo daqui a quatro dias", começou por dizer o técnico da Seleção Nacional, abordando de seguida as alterações no onze: "Foi estratégia do jogo, todos os jogadores são diferentes, também lancei o Dalot, o Raphaël, no entanto o Cancelo também é um jogador fabuloso. Foi aquilo que eu pensei que precisaríamos para este jogo com a Suíça."Fernando Santos esclareceu ainda não existir qualquer problema com Cristiano Ronaldo, realçando a relação de amizade de "há muito anos" com o craque. "Não há nenhum problema entre o Fernando Santos e o capitão da Seleção Nacional, somos amigos há muitos anos. Os jogadores tomam decisões. As coisas não nos afetam. Já expliquei, essa parte ficou completamente sanada e ele deu um grande exemplo de grande capitão."Sobre o facto de Marrocos ter eliminado a favorita Espanha, o selecionador nacional não se mostrou surpreendido. "Mas porque haveríamos de estar a contar [com a Espanha]? Agora é com Marrocos e o que eu me lembro é das dificuldades que eu tive com Marrocos no Campeonato do Mundo de 2018", terminou.