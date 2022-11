Fernando Santos: «Nuno Mendes estava dado como disponível»

Foi uma das mudanças na Seleção Nacional em relação ao jogo com o Gana, mas o regresso de Nuno Mendes à titularidade acabou por ser travado ainda antes do intervalo , com uma lesão que deixou o lateral em lágrimas . Questionado sobre a situação do jogador do Paris SG, Fernando Santos diz ainda nada saber e garantiu que o departamento médico lhe garantiu que o esquerdino estava disponível."Não sou quem acompanha, de médico não sei nada. Agora o departamento clínico fará a sua análise. Vai ver e vamos ver... Neste momento não sei, tenho de esperar. O Nuno estava dado como disponível, tinham-me dado como disponível, fez os exercícios necessários nos treinos anteriores. Mas isto é o futebol", disse o técnico nacional à RTP3, antes de explicar a troca de Rúben Neves por Rafael Leão no decurso do jogo: "Queria profundidade".