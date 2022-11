Fernando Santos: «O 3-2 não tem sentido nenhum»

Para lá da sua análise à CNN Portugal , Fernando Santos falou do jogo diante do Gana à SportTV e aí seguiu o mesmo raciocínio, demonstrando algum desagrado pela forma como Portugal acabou a sofrer."O 3-2 não tem sentido nenhum. É retirar as coisas positivas e muito positiva. A primeira parte, não sendo totalmente bem conseguida, tivemos uma equipa organizada, reativa à perda. O Gana não incomodou, nem em ataque rápido nem em contra-ataque. Jogou num bloco fechado, mas podíamos ter agredido mais. Tivemos boa circulação, muita posse, mas faltou agredir o adversário com bola. Rodámos muito para trás. Ganhávamos o meio e íamos para trás... A partir dos 30 minutos melhorámos, ganhámos profundidade, cruzámos mais, fizemos diagonais, criámos oportunidades. Disse aos jogadores ao intervalo que era importante manter o foco e aumentar o ritmo. Entrámos bem na segunda parte, fizemos o golo, depois não sei... Acontecem estas coisas que não deviam acontecer. Acordámos outra vez, voltámos ao jogo, fizemos dois golos... O golo é os golos deles, não os meus! Não é só no lado direito, dentro da área, mas, bem, isso fica para os meus jogadores...", começou por dizer.Quanto às contas do grupo, Fernando Santos assume que o importante era arrancar a ganhar. "Os 3 pontos são o que interessa. O empate do outro jogo [Uruguai-Coreia do Sul] não. Creio que mais uma vitória e podemos seguir em frente", concluiu.