Fernando Santos, o "fugir ao Brasil" e a importância de "jogar com uma diferença de três ou quatro dias"

Fernando Santos fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com a Coreia do Sul, derradeiro encontro de Portugal na fase de grupos do Mundial'2022 (amanhã, 15 horas)."O Nuno Mendes infelizmente está fora do Mundial, mas por vontade dele vai continuar connosco. O clube dele acedeu e acha que pode fazer aqui a recuperação. Enorme vontade de estar connosco e isso reflete o estado de espírito da equipa. É importante e agradável""Queremos ganhar e ficar em primeiro, contra um adversário de grande qualidade, que fez dois jogos tremendos onde os resultados não acompanharam a qualidade. Tem a ver com o Paulo Bento, uma equipa muito rápida, com gente na frente, laterais ofensivos e que nunca dão o jogo por perdido. Vai ser extremamente difícil. Nós queremos continuar a evoluir""Tenho confiança total nos meus jogadores, não tenho 3, vamos ver em relação a mais um ou outro. Os jogadores apresentaram-se em grande forma, mas a jogar de 4 em 4 dias, há fadiga e isso pode acabar em lesões. Mas quem eu colocar em campo, tenho confiança plena. Vai jogar a equipa em quem tenho máxima confiança.""Esse é o fator mais importante, é muito diferente jogar com 3 ou 4 dias. Eu entendo a questão de fugir ao Brasil, mas nem o Tite nem eu estamos preocupados com isso. Quando queremos conquistar algo importante não podemos ficar por aí. Tenho um caso que precisa de recuperação [Otávio] e que espero que depois deste jogo esteja apto.""Quero ter todos, quero ter dores de cabeça e pensar. Tenho estes ingredientes e tenho de ver como faço uma boa salada. Mas não fico pessimista por não ter um jogador, fico sim triste por eles.""Acredito, como todos os portugueses, que temos uma das melhores gerações de sempre, mas temos de provar dentro de campo que é assim mesmo.""Vamos ver, em princípio treinará logo e se estiver em condições... Neste momento nem sei se é 50/50, mas faz parte do lote de disponíveis""Planeámos construir uma equipa com determinada características, não vamos ser uma equipa de contra-ataque, nem em circunstância alguma o faria. Não sei se viram o último jogo da Coreia, mas são muito perigosos, que colocam 5, 6 jogadores na área. Se não circularmos rápido, colocamo-nos numa situação difícil. Eles são muito fortes na pressão e basculação, e nós temos de responder às suas virtudes""Se eu pedi? Eu não conheço ninguém na FIFA (risos). Recorro ao André Silva, que disse que se o golo fosse atribuído a si ficaria satisfeito na FIFA.""Há um plano para se ele não puder, mal de nós seria se não tivéssemos, até porque ele foi substituído.""É mista, mas há muita gente com 19, 20, 23, 24, 25... Há um equilíbrio muito forte na equipa, onde todos são jovens, incluindo o Pepe, porque o que conta é o espírito. Quando temos alegria, temos prazer e corremos por gosto. Esta geração está mais preparada, em crescendo, com caraterísticas diferentes, que não passou uma fase que nós queríamos, mas que se encontrou. Se crescemos, vamos estar mais pero do que queremos, que é dar uma grande alegria aos portugueses."