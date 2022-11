Fernando Santos pediu calma: «É que depois levantamos muito alto...»

Apesar de satisfeito com o triunfo e apuramento para os oitavos-de-final, Fernando Santos acabou o jogo a pedir calma e, ainda no relvado do Estádio Lusail, explicou o seu gesto. "É que depois levantamos muito alto, é melhor ter calma", começou por dizer, à RTP3.Quanto ao jogo, o selecionador não teve dúvidas. "Foi uma vitória merecida, a equipa cumpriu com o que disse. Tivemos um ou outro período menos coiso, mas a primeira fase já está. Estamos apurados, agora é continuar a trabalhar para melhorar o que é preciso melhorar", disse o técnico, de forma muito breve.Depois, à mesmo RTP3, o selecionador nacional voltou a analisar o encontro. "Muito mérito... Essa coisa do brilhantismo... Queria manter a equipa sólida. Mostrámos claramente uma unidade fortíssima, quer na qualidade de jogo quer no vínculo entre eles. É assim que se conseguem coisas positivas. Vamos trabalhar sempre assim, queremos dar uma alegria ao povo português e a nós próprios. Temos que manter a bota.Quanto ao último jogo, sobre uma possível poupança ou o lançar a melhor equipa para segurar o primeiro lugar, de forma a evitar o Brasil, Fernando Santos assume que "nem sequer" pensou nisso. "Acabou o jogo, estamos qualificados. Amanhã vou pensar nessas coisas com calma."