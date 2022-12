Fernando Santos vai reunir-se com Fernando Gomes para analisar o futuro na Seleção

Fernando Santos abordou o futuro à frente da Seleção Nacional e o que irá acontecer após a eliminação do Campeonato do Mundo."A partir de amanhã vou para Lisboa. Depois, lá vou conversar com o presidente [Fernando Gomes], que é como sempre fizemos, e vamos entender o que é melhor para a equipa portuguesa", explicou à Sport TV."O torneio foi até aqui foi bem conseguido, ainda que o que seria bem conseguido era chegar à final e vencê-la como desejávamos. A Seleção mostrou a capacidade que tem nos outros jogos. Mostrou e teve capacidade. Neste jogo, também não teve uma pontinha de sorte. Há jogos em que se não consegues mostrar toda a tua capacidade e criatividade, uma pontinha de sorte é o suficiente para ganhar o jogo. Logo nos primeiros momentos do jogo, tivemos um lance muito bom do Félix. Depois tivemos uma bola ao poste do Bruno. Na parte final, o Pepe, que fez um golo [à Suíça], agora numa oportunidade, se calhar mais clara, não conseguir fazer. Faltou uma pontinha de sorte à equipa também", adiantou.Recorde-se que o selecionador tem contrato com a equipa das quinas até 2024.