FIFA presta tributo a Cristiano Ronaldo: «Um mito. Uma lenda. Uma máquina. Obrigado, Cristiano!»

O Qatar'2022 terá sido muito provavelmente o último Mundial de Cristiano Ronaldo. Talvez por isso, pouco depois do adeus da Seleção Nacional ao torneio - em face da derrota diante de Marrocos -, a FIFA deixou nas redes sociais um vídeo de tributo ao capitão português, com uma legenda que diz tudo sobre o legado que o medeirense, de 37 anos, deixou no mundo do futebol."Um mito. Uma lenda. Uma máquina. Obrigado, Cristiano!", podia ler-se na publicação deixada na página de Facebook dedicada ao Mundial do Qatar.