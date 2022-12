Filipe Martins: «Seleção? Mourinho não está nessa fase da carreira»

José Mourinho é, como Record noticiou , a aposta da Federação Portuguesa de Futebol para suceder a Fernando Santos como selecionador nacional. O treinador da Roma manteve o silêncio em Portugal sobre o assunto, quando confrontado sobre o tema. No Algarve, vai defrontar o Casa Pia, de Filipe Martins, técnico que deu a sua opinião sobre o tema."Acho que treinar uma seleção é um cargo muito específico, que normalmente é confiado mais a treinadores que estão numa fase inativa da carreira. Pelo que vejo, acho que Mourinho ainda não está nessa fase da sua carreira. Parece-me que ainda precisa da adrenalina do trabalho diário, dos treinos diários. Ele é um animal competitivo e mal consigo imaginá-lo a esperar três meses para enfrentar um novo adversário. Não acho que Mourinho esteja nesta fase de sua carreira. Também acho que ele ainda está muito ligado à Roma. Acho que ele e o Tiago Pinto, ainda que aos poucos, estão no caminho certo para levar a Roma à conquista do Scudetto no futuro. Acho que ele está muito focado nisso. Não acho que seja o momento certo para chegar à seleção, mas como cidadão português ficaria obviamente muito feliz se ele se tornasse o selecionador de Portugal. Sinceramente, não o vejo a assumir esse desafio nesta fase de sua carreira", constatou o treinador dos gansos ao portal 'Asromalive'.Filipe Martins, de 44 anos, não escondeu que o 'Special One' é "um dos ídolos" pessoais mas também a referência de outros tantos técnicos nacionais."Mourinho é claramente a referência para todos os treinadores portugueses porque com os seus sucessos abriu muitas portas e levou muitos clubes europeus a apontarem os seus radares aos treinadores portugueses. Todos lhe devemos estar extremamente gratos porque, com o seu trabalho, tanto nos melhores como nos momentos mais difíceis, sempre foi um exemplo porque deu muitas coisas boas ao futebol português e continua a fazê-lo. Para mim é uma honra defrontá-lo na segunda-feira", vincou.