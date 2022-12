Georgina: «Que Deus e o teu amigo Fernando continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite»

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodri´guez (@georginagio)

Georgina Rodríguez mostrou-se satisfeita com a vitória de Portugal sobre a Suíça (6-1) mas lamentou que Cristiano Ronaldo não tenha sido titular - entrou aos 73'."Parabéns, Portugal. Enquanto os 11 jogadores cantavam o hino, todas as objetivas estão focadas em ti. Uma pena não ter podido desfrutar do melhor jogador do Mundo durante 90 minutos. Os adeptos não paravam de gritar o teu nome e pedir a tua entrada. Oxalá Deus e o teu querido amigo Fernando continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite", disse a namorada de CR7 no Instagram.