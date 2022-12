Gonçalo Ramos: assim nasce uma estrela

Foi o homem do jogo e, de um dia para o outro, transformou-se no herói da seleção. Aos 21 anos, a fazer a estreia como titular pela equipa portuguesa, com três golos e uma assistência, Gonçalo Ramos fez esquecer Cristiano Ronaldo. O jogo teria tudo para ser difícil, mas o menino do Benfica ligou o desbloqueador e foi o homem do leme na vitória de Portugal por 6-1 contra a Suíça, nos oitavos de final do Mundial do Catar. Leia o artigo completo na Must.