Gonçalo Ramos: «Nem nos meus melhores sonhos»

Surpresa no onze inicial português diante da Suiça , em detrimento de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos assumiu ter vivido uma noite especial em Lusail. E quanto à ausência de CR7 na equipa titular, o avançado do Benfica deixou uma garantia."No nosso balneário, ninguém falou sobre isso. O Cristiano, como nosso capitão, fez o que faz em todos os jogos, motivou-nos, deu-nos uma palavra de apoio, tanto a mim como a todos os outros. Ainda não li as mensagens todas. Quando acabou o jogo, falei com os meus pais e com os meus melhores amigos", comentou, em conferência de imprensa.Questionado sobre as palavras de Fernando Santos, apontando a um "baixar de expectativas", o avançado assume concordar "a 100%". "Temos um jogo contra Marrocos e esse jogo vai começar 0-0. O resultado de hoje já não importa, está feito. Vamos ter de entrar com tudo no próximo jogo".Voltando ao jogo, o jovem assume que foi tudo muito especial. "Nem nos meus melhores sonhos pensava estrear-me a titular num Mundial com um hat trick. Temos de ir jogo a jogo. Vamos encarar apenas e só o jogo com Marrocos, sem pensar na próxima fase.A fechar, Ramos revelou quem são os seus ídolos: "Cristiano Ronaldo, que é um ídolo para muitos, Lewandowski e Ibrahimovic".