«Gonçalo Ramos precisou de 70 minutos para marcar 3 golos. O Messi todo o Mundial»

A Gonçalo Ramos le tomó menos de 70 minutos llegar a tres goles.



A Messi le ha tomado todo el Mundial. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 6, 2022

Álvaro Morales, analista da ESPN que é um confesso fã de Cristiano Ronaldo, deixou um tweet que está a dar bastante que falar no continente americano, especialmente na Argentina. Na sua publicação, Morales destaca o que Gonçalo Ramos fez diante da Suíça... para minimizar o impacto de Leo Messi neste Mundial'2022."O Gonçalo Ramos precisou de menos de 70 minutos fazer três golos. Ao Messi foi preciso todo o Mundial", pode ler-se no 'tweet' do analista, que naturalmente mereceu imensas reações. Muitas delas de fãs do jogador argentino, claramente em desacordo com aquilo que Morales escrevera, até porque o craque do Paris SG tem sido dos jogadores mais destacados deste Mundial - pelos golos e principalmente pelas assistências.Alguns recordam até o registo de Cristiano Ronaldo, o jogador que o analista mexicano considera ser o melhor de todos os tempos, que até ao momento marcou um golo em quatro jogos.