Gonçalo Ramos: «Titular no próximo jogo? Isso são assuntos que não são para mim»

Gonçalo Ramos anotou um jogo mágico frente à Suíça, apontando o primeiro hat-trick neste Mundial'2022 na goleada () no embate dos oitavos de final da competição. Em declarações à RTP, o jovem avançado disse que tudo aconteceu "muito rápido" e que Cristiano Ronaldo apoia sempre todos os jogadores, apesar de não ter sido titular esta noite."Foi tudo muito rápido. Titular no próximo jogo? Isso são assuntos que não são para mim. Tenho de trabalhar ao máximo e depois logo se vê o que vai acontecer", começou por dizer, abordando de seguida o facto de Cristiano Ronaldo ter sido suplente. "Ronaldo? Falou comigo como fala com todos. É o capitão e tenta ajudar sempre. Correu muito bem."