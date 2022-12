Irmã de Cristiano Ronaldo antecipa o 'regresso' no Mundial'2026: «41 anos é a flor da idade»

Kátia Aveiro socorreu-se das redes sociais para dar conforto ao irmão Cristiano Ronaldo. A irmã mais nova do capitão da Seleção Nacional deixou no ar, mais tarde, a possibilidade de CR7 voltar a jogar um novo Mundial, agora que acabaram as hipóteses de conquistar a glória no Qatar."41 anos é a flor da idade", escreveu através da conta pessoal de Instagram. Refira-se que Cristiano Ronaldo tem 37 anos e que por alturas do Mundial de 2026 terá 41 anos."Portugal perdeu mais do que o Campeonato do Mundo", acrescentou Kátia Aveiro.