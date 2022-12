João Cancelo foi o único jogador que não celebrou o 1.º golo de Portugal: lateral ficou sempre no banco

João Cancelo foi o único jogador português que não celebrou o primeiro golo da Seleção Nacional frente à Suíça. Como se pode ver pelas imagens, o lateral - que hoje não saiu do banco - acabou por ser o único elemento a permanecer sentado, não saindo para comemorar com os restantes colegas o tento de Gonçalo Ramos.O jogador do Manchester City foi um dos preteridos de Fernando Santos para este encontro, com a escolha do selecionador a recair em Dalot (para a direita) e Raphaël Guerreiro (esquerda).Na imagem vê-se ainda Cristiano Ronaldo, que naquele momento regressava ao banco depois das celebrações com os companheiros.