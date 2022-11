João Félix bem humorado: «Foi sofrer à português»

João Félix não escondeu a sua felicidade pela vitória e pelo golo que marcou e, poucos minutos após o apito final, até já brincou com os acontecimentos nos minutos finais. "Foi sofrer à português mas ganhámos", afirmou o avançado do Atlético Madrid, à Sport TV, onde até recordou as palavras que Fernando Santos utiliza no balneário para descrever situações similares: "Ele diz que nós nos metemos a jeito para sofrer golos e, se o evitarmos, dificilmente perdemos. Era importante ganhar pois dá mais moral, confiança e tranquilidade para os próximos dois jogos".A nível pessoal confirmou que realizou "um sonho" e que viveu "um dos momentos mais arrepiantes" da sua carreira antes de analisar o jogo. "Na primeira parte eles estavam mais organizados com uma linha de 5 e outra de 4 onde era difícil entrar....controlámos mas sem marcar. Na segunda parte eles abriram mais foi melhor para nós", concluiu.