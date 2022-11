João Félix: «No início do jogo meteram-se lá muito atrás. Quando assim é…»

João Félix marcou um dos golos da vitória (3-2) de Portugal sobre o Gana, na 1.ª jornada do Grupo H do Mundial. No final do encontro, o avançado lembrou que a equipa das quinas podia ter vencido por outros números."Eles na primeira parte estavam muito mais organizados. No início estavam com mais vontade e meteram-se lá muito atrás. Quando assim é… é uma equipa rápida, agressiva, luitadora. Era difícil entrar na área deles. Mesmo assim, tivemos algumas ocasiões. Podíamos ter marcado, mas não fizemos", começou por referir à CNN Portugal."Descontrolo emocional depois do penálti? Depois do golo, ainda tivemos algum tempo a controlar, sem pressa, tranquilos, com paciência para chegar ao golo. Com paciência eles desequilibram-se um bocado mais e abrem espaços. Depois fazem um golo do nada e tivemos de remontar outra vez. Fizemos muito bem", afirmou.