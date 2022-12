João Félix: «Quando as condições são favoráveis, as coisas correm melhor»

João Félix foi um dos elementos em destaque do ataque de Portugal, repetindo outras boas exibições que já fez no Qatar, o que pode surpreender, tendo em conta que a sua época no At. Madrid tem sido bastante irregular. Mas o jogador tem uma explicação para isso."A maneira de jogar aqui e no clube são diferentes... Quando as condições são favoráveis, as coisas correm melhor", explicou à Sport TV, entre sorrisos.Sobre a exibição frente à Suíça, o jogador revelou um pouco da preparação para este duelo. "A preparação foi igual aos outros jogos. Vimos o que tinham de melhor e pior e jogámos em função disso, não perdendo a nossa identidade. Fizemos um grande jogo, talvez o melhor até agora", referiu, apelando ao apoio de todos os portugueses: "Estamos focados e acreditamos completamente em nós. Espero que tenha ficado demonstrado que temos grande equipa, sabemos o que queremos. Contamos com o apoio de todos e que não nos puxem para trás".