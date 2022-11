João Mário reage ao 'caso Ronaldo': «Não acredito que traga mais pressão a ninguém»

João Mário fez esta terça-feira a antevisão ao Mundial'2022 e ao jogo particular da Seleção Nacional de quinta-feira com a Nigéria e, claro, Cristiano Ronaldo foi tema."A Seleção encontra-se motivada. É um grande prazer para os 26 estarem cá, iremos trabalhar da melhor maneira para preparar este amigável. Sobre Ronaldo há pouco a dizer, uma das vantagens de chegar à seleção é que é tudo anulado. Não há grande problema"."Não há muito a dizer sobre isso. Quando chegamos a seleção é outro grupo de trabalho tentamos focar no que é mais importante. Estamos todos habituados a lidar com grande pressão, não acredito que isso traga mais pressão a ninguém"."Sempre que venho à Seleção, as primeiras perguntas são quase todas sobre ele, não é novidade para ninguém...""É fruto do trabalho que fizeram. Tento passar uma mensagem de confiança e acreditar nas nossas ideias. Para se ganhar títulos é preciso ter um grande grupo. Portugal tem uma solução que faz sonhar e podemos acreditar na conquista deste Mundial. Na minha opinião, atravesso o melhor momento da minha carreira. Em 2016 era muito novo, não tinha a experiência de hoje e quero ajudar da melhor maneira"."Claro, todos os que estão podem ser [titulares]. Ele surpreendeu-me no ano passado quando já treinava connosco na equipa principal, é um jogador muito jovem, mas muito maduro. Já jogou a este nível e tem todas as condições para o fazer da melhor maneira".Todos sabem o objetivo de Portugal. Quando ganhas um Euro e uma Liga das Nações, sabemos que não queremos só participar, mas sim ganhar. Sabemos o quão difícil é, mas sem dúvida que o iremos tentar."Não sei se me sinto felizardo, é relativo. As coisas são como são, o Mundial é agora e sinto feliz por estar bem e ser convocado"."Está sempre feliz na Seleção, ontem também. É um prazer estar aqui, está totalmente focado na seleção. Timing? Para nós é a mesma coisa não vejo um problema no timing"."Estive no balneário nesse momento, vi imagens, foi uma brincadeira entre eles curiosamente porque o Bruno foi dos últimos a chegar e o Cristiano perguntou se tinha vindo de barco (risos). Foi uma brincadeira entre eles, jogam juntos".