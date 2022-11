João Palhinha e os 'oitavos': «Ser o Brasil, a Sérvia ou outra qualquer...»

João Palhinha considerou que Portugal fez um excelente jogo diante do Uruguai (2-0) e sublinhou que, apesar do apuramento para os oitavos de final do Mundial, a Seleção Nacional só pensa em fazer o pleno na fase de grupos. Quanto ao adversário na fase a eliminar, deixou claro que é indiferente, em declarações à RTP3.





"Fizemos um excelente jogo. Dominámos o jogo por completo. Se calhar ali no início da segunda parte sofremos um bocadinho porque o Uruguai vinha à procura de outro resultado. Era compreensível. Merecemos a vitória, dominámos o jogo e a equipa está de parabéns. Estamos muito felizes pelo apuramento. Agora vamos pensar na Coreia do Sul. Queremos as três vitórias consecutivas."

1º lugar para evitar o Brasil e a gestão física

"O mister é que pensa na gestão. Ser o Brasil, a Sérvia ou outra qualquer... nós simplesmente pensamos em fazer o nosso jogo. Temos uma excelente Seleção com muito valor. As outras seleções têm de pensar da mesma forma, no sentido que vão enfrentar uma equipa muito forte e um país com fome de ganhar títulos."

Espera ser titular frente à Coreia do Sul?

"Faço o meu trabalho, independentemente de jogar 10 ou 20 minutos. Dou sempre o máximo e estou de consciência tranquila."