Jorge Jesus: «Cristiano Ronaldo não precisa de dinheiro»

Jorge Jesus mostrou-se rendido a Cristiano Ronaldo. O treinador do Fenerbahçe exaltou a performance do capitão da Seleção Nacional aos 37 anos."Entendo a situação de Cristiano Ronaldo. Temos uma boa relação. O Cristiano Ronaldo deveria ser um exemplo para todos os jogadores do Mundo. Ele não precisa de dinheiro. Ele joga com a paixão dos primeiros anos. Isso mostra o seu amor pelo futebol. É assim que te tornar um grande jogador", referiu o técnico português após a vitória num jogo-treino (3-1) do Fenerbahçe diante do Rayo Vallecano, em conferência de imprensa.