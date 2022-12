Liga de Clubes assinala saída de Portugal "de cabeça erguida"

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assinalou este sábado a saída da seleção lusa do Mundial2022 "de cabeça erguida", após a derrota por 1-0 com Marrocos, nos quartos de final.



"É de cabeça erguida que Portugal se despede do Campeonato do Mundo", lê-se na página oficial do organismo que tutela as competições profissionais em Portugal na rede social Twitter.

Esta mensagem enaltece o percurso da equipa das 'quinas', que foi hoje eliminada pela seleção marroquina, que, com um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, se tornou a primeira seleção africana a atingir as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal não conseguiu repetir as 'meias' de 1966 e 2006.

Também o Comité Olímpico de Portugal (COP) demonstrou o seu apreço com os comandados de Fernando Santos, partilhando uma fotografia com a palavra "orgulho". "Seleção nacional de futebol terminou a caminhada no Campeonato do Mundo, ao ser travada por Marrocos nos quartos de final", escreveu o organismo olímpico, no Twitter.

O Sporting de Braga foi outro clube luso a demonstrar orgulho no percurso da equipa das 'quinas' no Qatar. "Orgulhosos da vossa alma e entrega. Cabeça erguida. Juntos vamos continuar a elevar bem alto o nome de Portugal", sublinharam os bracarenses, também no Twitter.