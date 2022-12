Marcelo Rebelo de Sousa: «Estava ao nosso alcance chegar lá»

Marcelo Rebelo de Sousa abordou à RTP a eliminação do Campeonato do Mundo e deu a sua opinião sobre o que falhou na Seleção Nacional."Há dias não na nossa vida, hoje foi um dia não. Os marroquinos aproveitaram uma de duas ou três oportunidades, nós tivemos 5 ou 6 e não aproveitamos nenhuma. O guarda-redes esteve bem e tivemos azar, não correu bem na concretização. Temos de admitir que quem é mais eficaz ganha", frisou o Presidente da República, dirigindo uma palavra de conforto ao grupo de Fernando Santos."Palavra de gratidão à equipa, que foi até aos quartos de final. E esquecemos um pouco isso. Um abraço ao Fernando Santos, à equipa toda, aos menos jovens que porventura têm menos hipóteses de estar no Mundial daqui a 4 anos, ao Cristiano Ronaldo. Não esquecemos o que deram ao longo desses anos, hoje não deu. E não ia dar. Há dias em que não dá uma, duas, três, não sai bem", frisou."É natural. Ninguém gosta de não ganhar. Dir-se-á que a estratégias não foi boa, a linha… haverá críticas, umas justas, outras não justas. Mas dar os parabéns. Marrocos mostrou que é grande equipa, ganhou e foi mais eficaz. Portugal foi melhor e mais rápido na 2ª parte, com oportunidades, mas não deu e a bola hoje não entrava. Temos de dar parabéns ao vencedor, com muita pena. Estava ao nosso alcance chegar lá, mas também estava da Espanha, da Alemanha, do Brasil... e não chegaram lá."