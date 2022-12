Marcelo Rebelo de Sousa: «Foi uma das melhores noites do futebol português»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou a exibição de Portugal que goleou a Suíça (6-1) e vincou que foi uma partida memorável."Foi uma grande exibição. Penso que as escolhas do selecionador funcionaram bem. A equipoa jogou bem durante a primeira parte, depois também na segunda parte. As substituições ocorreram naturalmente e ainda houve golos depois das substituições. Foi uma das melhores noites do futebol português dos últimos tempos", assinalou, antes de explicar quais considera terem sido as razões deste triunfo tão expressivo: "A equipa esteve coesa e conseguiu-se criar um efeito surpresa na Suíça".