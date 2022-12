Marcelo Rebelo de Sousa: «Fomos pouco eficazes, mas não teve consequências»

"Fomos pouco eficazes, mas não teve consequências. Ficámos em 1.º, não jogamos com o Brasil. Mas vale a pena não repetir alguns aspetos para podermos ganhar o próximo que não é a feijões. Temos uma equipa muito boa, era melhor do que a coreana, mas eles jogaram melhor do que nós. Paulo Bento conhece bem o futebol português e neutralizou-o. Jogámos lentamente, de forma que permitia contra-ataques perigosos e algumas oportunidades. Gostaríamos de ter sido a única com 3 vitórias, mas temos de aprender com isso", afirmou o Presidente da República no final do encontro.E prosseguiu: "Esperava 2-1 a favor de Portugal, mas a Coreia fez pelos dois golos e mereceu. Desapontado? Um bocadinho, mas a vida é feita destes momentos. Antes este, que não é dramático, do que mais tarde. Responsabilidade é do Paulo Bento ser um português muito competente; os coreanos conseguirem secar a nossa seleção na 2.ª parte. Daqui a uns dias estamos aqui para a vitória. Gosto muito do Paulo Bento, mas preferia ter ganhado. Ele liderou bem a equipa e a Coreia jogou melhor na 2ª parte".