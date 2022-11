Marcelo Rebelo de Sousa: «O Qatar não respeita os direitos humanos, mas, enfim, esqueçamos isto»

O Presidente da República Portuguesa deixou uma crítica pública ao país organizador do Campeonato do Mundo, num momento em que aproveitou para deixar uma mensagem de força à equipa de Fernando Santos."O Qatar não respeita os direitos humanos, a construção dos estádios, e tal… é muito discutível. Esqueçamos isto, mas não é discutível, é criticável. Concentremo-nos na equipa, começámos muito bem e terminámos em cheio [com a Nigéria]. Portanto, a equipa está engrenada. A primeira parte foi mais fácil do que a segunda. Tivemos uma reação na segunda parte. O fundamental é que estamos à altura quer em competência técnica, em espírito de equipa e e a relação em grupo. Disse-lhe que o Mundial é muito difícil: 'Olhem, vocês têm de pensar muito bem e têm de ter grande motivação porque cada desafio vai ser uma final'", frisou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à RTP, mostrando-se feliz pela exibição ante a Nigéria."Gostei. Estava a dizer aos jogadores que é um Campeonato do Mundo muito difícil. Parece que não, nunca jogámos nesta altura do ano, em condições muito difíceis, num país todo ele muito difícil desde a construção dos estádios até aos direitos humanos…", garantiu.Marcelo Rebelou de Sousa sublinhou que vai assistir ao jogo de abertura dos lusos, o Portugal-Gana, assumindo que a equipa das quinas poderá pensar no ceptro mundial. "Acredito, mas é muito muito difícil", considerou o Presidente da República.Sobre a polémica em torno de Cristiano Ronaldo, considerou que não irá afetar a Seleção. "O Cristiano Ronaldo é sempre um grande jogador. Todos são grandes jogadores e o que é facto é que são todos imprescindíveis. Ele é, os outros também. Nós conseguimos jogar bem e sem ele, com outros e sem outros. Isso viu-se. Na segunda parte houve grandes mudanças e no fim foi bom. Há aqui quatro, cinco ou seis peças que estão em grande forma, os outros estão a subir depois de um período muito cansativo. Não é uma tarefa fáci mas é uma tarefa possível. Eles hoje mostraram, por aquilo que julgavam, que poderiam estar à altura das circunstâncias. Poderão estar, vamos esperar que sim", disse, tendo tempo para abordar a situação em que recebeu uma bala. "Já houve tantas histórias dessas ao longo da vida. As pessoas acham que sou milionário mas não sou", garantiu.