Marcelo Rebelo de Sousa satisfeito com a exibição: «Jogaram todos muito bem»

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa comentou a vitória (2-0) de Portugal sobre o Uruguai, elogiando a exibição de vários jogadores e o selecionador Fernando Santos, a quem vai dar os parabéns pelo resultado e pelo apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo."Não sou especialista nisto, mas o Pepe deu muita segurança, o Diogo Costa esteve muito bem, o João Cancelo esteve muitíssimo melhor e o Bruno Fernandes esteve muito bem. O Ronaldo de facto fez um esforço brutal ao ir atrás, vir, ir atrás... Jogaram todos muito bem e a ideia do Fernando Santos em colocar três [jovens] naquele momento, todos com perna e muito mexidos, desorientou definitivamente o Uruguai.""Estamos todos de parabéns e vou tentar dar os parabéns ao selecionador Fernando Santos e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, se eles tiverem tempo de me atender."