Mundial seria "mágico" mas Ronaldo admite: «Se não vencesse mais nada já ficaria contente»

Cristiano Ronaldo foi o jogador escolhido para falar aos jornalistas esta segunda-feira antes do treino de Portugal em Al Shahaniya, no Qatar, numa conferência de imprensa onde garantiu ambição rumo ao Mundial, mas na qual também lembrou o currículo com que chega à sua quinta edição.





"Seria mágico conquistar o Mundial, mas não me falta nada na vida, já ganhei muito mais daquilo que esperava. Ganhar seria espetacular, um sonho, mas todas as equipas podem ganhar e só pode ganhar uma. Todos os jogadores têm essa ambição, mas vamos pensar com calma."Confiradas declarações do avançado:

Mundial fecha discussão sobre melhor do Mundo? "Não vejo as coisas por aí. Mesmo que ganhasse, há sempre uns que gostam mais e outros menos. É como tudo na vida, uns gostam mais de louras, outros de morenas… Sou ambicioso, gostava de conquistar esta competição, mas se me dissessem que não conquistaria mais nenhum título até final da carreira, ficaria contente. Por tudo o que tenho vindo a fazer, tenho de estar orgulhoso de mim mesmo. Mas um Mundial na carreira não seria mau… É possível, mas espero que todas as energias estejam do nosso lado."



Portugal é favorito ao ouro? "Acredito que temos um potencial enorme. Eu e o staff. De ganhar… isso já veremos. Eu acredito que sim, tenho essa esperança e feeling. Há, no entanto, que pensar com calma, pensar no primeiro jogo, na minha opinião o mais difícil, contra o Gana. Queremos começar bem, com o pé direito, para ganhar confiança. A partir daí, é ir devagarinho.



A confiança no seio da Seleção: "Veremos no final, mas eu acredito que sim, que podemos ser a melhor seleção. Esta geração é muito boa, com um potencial enorme, uma seleção jovem. Sabemos que a exigência é muito grande, mas temos de pensar no primeiro jogo, para começar a ganhar confiança."



Recordes: "Pode parecer até um pouco vaidade, mas eu não os sigo. O que tenho vindo a fazer nos últimos anos é bater recordes atrás de recordes. Seria ainda mais especial por bater o nosso Eusébio [golos em Mundiais], bonito, mas não é algo que me tire o sono, não deixaria de comer. Se ganhássemos esta competição, sem um golo meu, eu assinaria por baixo."