Nigel de Jong e Graeme Souness criticam postura de Portugal: «Foram muito complacentes»

Nigel de Jong e Graeme Souness deixaram elogios à forma como Marrocos se apresentou diante de Portugal, apontando também, em sentido inverso, muitas críticas à postura da Seleção Nacional no duelo que ditou o adeus ao Mundial'2022. Ambos consideram que Portugal desvalorizou os africanos e que não soube aproveitar o 'aviso' deixado nos oitavos-de-final, quando Marrocos afastou a Espanha."Tiveram algumas chances, houve uma muito boa do Gonçalo Ramos. Mas este não foi o mesmo Ramos que vimos diante da Suíça. Portugal tem qualidade, mas acho que foram mesmo muito complacentes. Talvez tenham desvalorizado Marrocos. A forma como abordaram o jogo não foi a mesma que vimos frente à Suíça, onde apresentaram muita energia, numa abordagem a todo o gás", declarou o holandês, à ITV.Já Graeme Souness, presente no mesmo painel, deixou elogios aos marroquinos. "Fazem parte da história. Tenho de ser sincero, pensei que Portugal teria olhado para o que aconteceu à Espanha e pensado 'não vamos passar pelo mesmo. Vamos sair na frente, temos melhores avançados, vamos marcar-lhes golos e será uma noite fácil'. Mas não fizeram isso. Quando estás no campo, quando a bola sai, escorregas e começas a pensar 'oh não, isto está a acontecer'... Quando o guarda-redes saiu [e falhou, no lance do golo] e te apanhas a perder por 1-0, os alarmes começam a soar na tua cabeça. Isso nunca aconteceu com Marrocos. No geral, lidaram muito bem com isso", declarou o antigo técnico do Benfica.