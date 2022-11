Nuno Mendes falha treino da Seleção a dois dias da estreia no Mundial

Nuno Mendes não treinou esta terça-feira no relvado com a Seleção Nacional. A dois dias da estreia de Portugal no Mundial, frente ao Gana, o lateral trabalhou no ginásio devido a uma mialgia de esforço.O jogador do PSG não subiu ao relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha, mas de resto, nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, Fernando Santos, contou com os restantes 25 convocados, que foram divididos em três pequenos grupos, para a realização de exercícios com bola.Já os guarda-redes Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá fizeram trabalho específico junto de uma das balizas.Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19H locais (16H em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, para a primeira jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo.Seguir-se-ão os confrontos com o Uruguai, em 28 de novembro, às 22H (19H), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, pelas 18H (15H).A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.