Nuno Mendes regressa aos treinos da Seleção Nacional em dia de homenagem a Fernando Gomes

Nuno Mendes está recuperado das miagias que o apoquentaram nos últimos dias e regressou este domingo aos treinos de conjunto com a Seleção Nacional.Danilo e Otávio foram os únicos ausentes. O jogador do PSG, soube-se hoje, fraturou três costelas no treino de ontem, ao passo que o médio do FC Porto continua a recuperar da lesão sofrida no jogo com o Gana.Refira-se que o treino da Seleção Nacional foi antecedido por um minuto de silêncio, em memória de Fernando Gomes. Todos os elementos da equipa - incluindo Danilo e Otávio - estiveram na homenagem.Portugal defronta amanhã o Uruguai, às 19 horas, na segunda jornada do Grupo H do Mundial.