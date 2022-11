Nuno Mendes saiu lesionado e em lágrimas na 1.ª parte do Portugal-Uruguai

Força irmão, és o melhor !!! @nunomendes_25 — Pedro Porro (@Pedroporro29_) November 28, 2022

Aos 41' do Portugal-Uruguai , Nuno Mendes saiu lesionado - problema muscular na coxa esquerda - e em lágrimas. O lateral-esquerdo, deitado no relvado, percebeu de imediato que não tinhas condições para continuar e teve de ser substituído por Raphaël Guerreiro, indo diretamente para o balneário.Recorde-se que jogador do PSG chegou a trabalhar de forma condicionada já no Qatar, tendo mesmo falhado a partida com o Gana.Instantes depois do lance, Nuno Mendes recebeu nas redes sociais uma mensagem de ânimo por parte de Porro, antigo colega de equipa no Sporting. "Força irmão, és o melhor", escreveu o espanhol.