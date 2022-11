Os dois golos de rajada que decidiram a vitória sobre o Gana

Os golos da vitória sobre o Gana, por 3-2 , mostraram as duas faces da atual Seleção Nacional. A experiência e veterania do capitão Cristiano Ronaldo, que marcou o primeiro golo, e também a nova geração, representada pelos tentos decisivos, de rajada, marcados por João Félix (78') e Rafael Leão (80'). O jogador do At. Madrid fez o seu quarto golo pela Seleção, ao passo que o do Milan, que tinha entrado aos 77', estreou-se a faturar pela equipa de todos nós.