Otávio de fora para estar nos 'oitavos'

Além de Danilo e Nuno Mendes, também Otávio, médio do FC Porto, continua entregue ao departamento clínico, no seu caso devido a uma lesão na coxa direita que já o obrigou a ficar de fora do embate contra o Uruguai. Ainda assim, e ao contrário do que acontece com os outros dois futebolistas, jogador de 27 anos aponta já à fase a eliminar: vai descansar, tudo aponta, diante da Coreia do Sul , para estar completamente apto no ‘mata-mata’.

O jogador, recorde-se, tem sido opção regular de Fernando Santos, tendo começado o Mundial do Qatar a titular.