Otávio distribui os louros: «Todos estão de parabéns pelo belo jogo que fizemos»

De regresso aos escolhidos de Fernando Santos depois da lesão na primeira jornada da fase de grupos, Otávio esteve em evidência na goleada de Portugal, por 6-1, sobre a Suíça. O médio do FC Porto garante que se sentiu bem, considerando que a equipa das quinas fez um grande jogo, mas alerta para a qualidade de Marrocos."Fizemos um grande jogo. A primeira parte foi controlada, os primeiros 30 minutos foram nossos. Depois sofremos um bocado, mas todos estão de parabéns pelo belo jogo que fizemos. Agora é descansar para os quartos.""O que fez a diferença foi o trabalho que todos fizemos, o espírito de entreajuda. Todos estiveram lá.""No começo estava com um pouco de medo, mas fui-me soltando e senti-me bem e a cem por cento. E pronto para ajudar mais uma vez.""Vamos ver, jogo a jogo. Agora são os quartos contra Marrocos, queremos ganhar e passar. Se passou é porque tem qualidade para vencer a Espanha. Não há que ficar contente. Qualquer equipa que viesse ia ser difícil.""Nunca tinha trabalhado com ele, mas sabia das dificuldades que era enfrentá-lo. Nos treinos já tinha visto que tem muita qualidade e trabalha muito. Fez um bom jogo, com três golos""É um jogador como todos os outros. Ronaldo é o espírito da equipa e deu muita força para todos os que iam começar de início."