Otávio e os golos de Gonçalo Ramos: «É bom, para ver se vai embora do Benfica»

Está descoberto o segredo do hat-trick de Gonçalo Ramos #sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #Portugal #Suiça pic.twitter.com/xo7AwrdFZS — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 6, 2022





Posteriormente, na zona mista, o médio dos dragões mostrou-se otimista em relação às possibilidades da Seleção Nacional voltar a Portugal com o troféu. "É claro que temos possibilidade pois temos muita qualidade. Agora é passo a passoi, e eu ficou feliz por poder ajudar", acrescentou o jogador antes de fazer a análise à partida: "Fizemos um grande jogo e os primeiros 30 minutos foram nossos, mas depois sofremos um bocado. A equipa está de parabéns pelo belo jogo e agora vamos descansar e pensar nos 'quartos'. Já sabemos que será frente a Marrocos e queremos passar mesmo sabendo que será muito difícil. Se Marrocos passou é porque teve qualidade para ganhar à Espanha".

Bruno Fernandes e Otávio protagonizaram um momento curioso na zona de entrevistas rápidas quando comentavam a atuação de Gonçalo Ramos diante da Suíça . Questionados sobre os três golos do jovem avançado do Benfica, o médio do Manchester United pediu mais e Otávio também... para que o dianteiro saia do Benfica.Bruno Fernandes: "Tem de fazer mais..."Otávio: "É bom, para ver se vai embora"Bruno Fernandes: "O Otávio quer que ele saia do Benfica."Otávio: "Fez um grande jogo, três golos, lutou muito lá na frente, ajudou-nos bastante. E é isso."Bruno Fernandes: "Tem levado muitos conselhos nossos enquanto jogamos às cartas e por isso é que tem este tipo de prestações"