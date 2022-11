Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pai revela o que disse a Rafael Leão antes do jogo com o Gana: «Nada de atrapalhação» Avançado mostrou frieza no momento de atirar à baliza de Ati-Zigi, com um sorriso no rosto





• Foto: Paulo Calado