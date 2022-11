Penálti de Ronaldo considerado "ridículo" em Inglaterra: «Aquilo é batota, foi horrível»

O lance do pénalti sobre Ronaldo, que deu o primeiro golo de Portugal no jogo de ontem com o Gana, no Mundial, foi tema de debate num podcast do 'Daily Mail', com os intervenientes a criticarem a arbitragem, sobretudo o VAR. Chris Sutton, antigo avançado inglês, deixou mesmo duras críticas ao português."O árbitros do VAR fazem um trabalho horrível. Não é bom para o Ronaldo, isto é um exemplo terrível para os miúdos em todo o Mundo. É um jogador brilhante, mas isto foi batota. Os árbitros têm de ser melhores, é embaraçoso como não viram aquilo...", considerou Sutton, de 49 anos."Não tem de se ver muitas vezes para perceber que ele se atirou. É manufaturado, o VAR não pode falhar! Nem podia acreditar quando ouvi gente a dizer que foi penálti. Não foi, é ridículo, é batota. Sei que o Ronaldo tem fãs nos media e em todo o Mundo, mas vá lá! Aquilo foi horrível. Foi terrível!", acrescentou.