Pepe na chegada a Lisboa: «Ronaldo está bem. É a nossa bandeira»

Pepe falou na chegada a Lisboa aos jornalistas e agradeceu o apoio das pessoas que se deslocaram ao Aeroporto Humberto Delgado."É sempre bom agradecer a todos. Infelizmente, não conseguimos o objetivo que queríamos. Esse carinho que demonstraram hoje para nós e para a Seleção é muito gratificante porque procurámos dar tudo para honrar o nosso país", reiterou."O mais importante não é falar do Pepe, se é o último Mundial… O importante é agradecer o carinho de todos os portugueses. A única palavra que tenho é agraceder.""Sou jogador, não tenho de falar de nada disso. Não vou entrar por esse caminho. Sentimo-nos tristes por não dar mais a essa gente porque se calhar nós também não merecíamos sair da maneira que saímos. Mas é o futebol. Há dessas coisas. Há que aprender com o que se passou ontem para que o futuro seja melhor para nós.""Está bem. É a nossa bandeira portuguesa. Chega a todos os lados do Mundo. Deu-nos o contributo quando foi chamado. Há que lhe agradecer e a todos os companheiros que deram o máximo para estarem disponíveis para o treinador."