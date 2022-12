Pepe: «É inadmissível um árbitro argentino apitar o nosso jogo»

Pepe reagiu à eliminação de Portugal do Mundial com críticas à escolha da equipa de arbitragem liderada por Facundo Tello, juiz argentino."Sofremos um golo que não esperávamos mas tenho de dizer isto é mais forte que eu e vou ter de dizer. É inadmissível um árbitro argentino apitar o nosso jogo. Depois do que aconteceu ontem, com o Messi a falar, toda a Argentina a falar e o árbitro vem aqui apitar. Não digo que venha condicionado para cá... mas o que é jogámos a segunda parte? O guarda-redes mandou-se para o chão. Deu oito minutos apenas de descontos. Trabalhámos a sério e o árbitro dá oito minutos? Não jogámos nada na segunda parte. A única equipa que jogou futebol fomos nós. Estamos tristes. Tínhamos qualidade para poder ganhar o Mundial e não conseguimos", vincou à SIC, garantindo que sentiu "raiva" e não ansiedade."Não nos deixaram jogar a segunda parte", frisou o jogador de 39 anos."Perca de tempo muito grande, o árbitro falou duas vezes com o guarda-redes para colocar a bola em jogo o mais rápido possível. Procuramos sempre fazer o nosso jogo, fomos fiel ao que somos, trabalhámos muito. Estou orgulhoso por isso. Lutámos até o último minuto, mas não conseguimos ganhar. Muito triste, sentimento de tristeza. 90 minutos que Marrocos quis sempre parar o nosso jogo com faltinhas. O árbitro não dando amarelo, não dando atenção e o jogo foi isso. Tentámos jogar, pôr a bola no chão, as bolas que eles recuperaram era pontapé para a frente e tentar ganhar a segunda bola. Tiveram depois a felicidade de fazer o golo. Mas estou orgulhoso dos meus companheiros. Fizemos muito para poder hoje ganhar. Penso que há penálti sobre o Bruno (Fernandes). Parece muito caro…""Saio com tristeza, pois tínhamos capacidade de ganhar esse Mundial. A sensação e arrogância do árbitro dentro de campo, posso apostar tudo o que eu tenho que a Argentina vai ser campeã. Por aquilo que ele fez hoje. Um árbitro argentino, de 9 árbitros cinco que estavam hoje no campo são argentinos… O que eu posso falar mais? Vamos ver no final para ver quem vai ganhar.