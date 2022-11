Pepe passa a ser o jogador mais velho a representar Portugal em Mundiais

??1' POR 0-0 URU



Pepe passa a ser o jogador mais velho de Portugal em Campeonatos do Mundo aos 39 anos, 9 meses e 3 dias pic.twitter.com/kojumkBpsR — playmakerstats (@playmaker_PT) November 28, 2022

Após o apito inicial do Portugal-Uruguai , Pepe fez história ao tornar-se no jogador mais velho a representar Portugal em Mundiais. Com 39 anos, nove meses e dois dias, o central do FC Porto supera assim o registo de Vítor Damas, que jogou o Mundial'86 com 38 anos.Com a titularidade frente ao Uruguai, Pepe chega ainda às 130 internacionalizações pela equipa das quinas. Um número que é apenas superado por Cristiano Ronaldo e João Moutinho.

Adicionalmente, segundo dados apresentados pelo espanhol MisterChip, o defesa central do FC Porto torna-se também no terceiro jogador de campo mais velho de sempre a atuar em Mundiais, apenas atrás de Roger Milla (42 anos e 39 dias) e Atiba Hutchinson (39 anos e 292 dias).