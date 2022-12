Pepe: «Ramos? Foi uma demonstração muito importante. Teve a felicidade de fazer uma exibição de sonho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepe, experiente defesa-central que esta terça-feira apontou um golo na goleada (6-1) de Portugal sobre a Suíça nos oitavos de final do Mundial'2022, salientou a resposta que a equipa das quinas deu esta noite. "Temos de dar mérito ao trabalho coletivo, fizemos um trabalho exemplar. Todos sabiam da importância do jogo, estamos todos de parabéns. É um privilégio fazer parte deste grupo", começou por dizer o internacional luso em declarações à Sport TV.





Em termos individuais, Pepe salientou ainda a "exibição de sonho" do jovem Gonçalo Ramos. "Demonstra que o mister conta com todos. Foi uma demonstração muito importante. Teve a felicidade de fazer uma exibição de sonho. Estou muito feliz por ele, é um miúdo que trabalha muito. Mesmo não jogando o último jogo, trabalhou sempre com o espírito de poder ajudar a Seleção. Quando é assim, tudo se torna mais fácil."

O que disse Fernando Santos no lançamento do jogo



"Não posso dizer tudo o que ele disse. Alertou para a importância desse jogo, falou sobre o espírito que devemos ter… E a equipa respondeu bem. Fomos muito inteligentes, ganhámos muitas segundas bolas e muitos duelos. Pusemos a Suíça a correr atrás da bola."



Descanso necessário

"Temos quatro dias até ao próximo [jogo], há um trabalho importante da parte médica que nos ajuda a recuperar o melhor possível. Temos tempo suficiente para estar bem no próximo jogo.



Portugal favorito a conquistar o Mundial?



"Não digo que somos mais candidatos agora. Temos mais três finais, um jogo já difícil contra Marrocos. Temos de estar à altura desse jogo, que vai exigir muito de nós", terminou.