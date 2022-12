Pepe revela o que espera da Coreia do Sul: «Já trabalhei com Paulo Bento e sei o que ele pede»

Pepe fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com a Coreia do Sul, derradeiro encontro de Portugal na fase de grupos do Mundial'2022 (amanhã, 15 horas)."Quando me lesionei, não dormia. Queria recuperar o mais rápido possível para poder estar aqui hoje a disputar mais um Mundial na minha carreira, queria dar o contributo à minha Seleção, ajudar a conseguir vitórias. Este caminho foi longo, mas já passou. Faz parte do passado. Agora é olhar para a frente, com ambição de dar o melhor e poder ganhar a competição"."Primeiramente, foi um jogador com o qual tive muitas oportunidades de jogar, tanto na Seleção como no clube. É bom que no futebol haja pessoas como o Bruno, que falam de futebol. Agradecer à Federação e ao clube, têm um departamento médico extraordinário, faz com que não só eu, com 39 anos, mas outros com 20, possam recuperar o mais rápido possível para estarem à disposição do treinador. Agradecer a esses profissionais que não aparecem diariamente mas dão todo esse contributo para os jogadores"."Não vou entrar por aí, se é o último ou não (risos). Estou aqui para desfrutar deste Mundial ao máximo. Deixo claro que sou um privilegiado por acordar e poder fazer o que mais amo. Temos grandíssimos jogadores, isso é um facto. Espero que o António possa fazer o seu percurso naturalmente, tal como o Rúben fez quando foi ao Mundial na Rússia. Desejar ao António a melhor das sortes, que também é a nossa sorte, e que possa jogar e ajudar Portugal e desenvolver-se no seu clube"."Trabalhamos para isso, acho que é o mais importante. Tentamos ter o máximo de rigor relativamente ao que é pedido pelo mister, se assim for vamos estar mais próximos de ganhar jogos. Temos de trabalhar muito como equipa, como temos vindo a fazer, e é isso que vamos procurar fazer até ao final do Mundial"."São jogadores muito ágeis. Jogadores com muita qualidade, trabalhadores. Vocês tiveram a oportunidade de ver o que a Coreia do Sul fez nos outros jogos. São muito bem organizados, sabem o que fazem dentro de campo. Não vou referenciar um jogador específico, prefiro dar valor ao coletivo. Já tive oportunidade de trabalhar com o mister Paulo Bento e sei o que ele pede. É muito do coletivo, da equipa, e é esse o espírito que eles têm, de roubar a bola e contra-atacar o mais rápido possível para apanhar o adversário desprevenido"."Já tive a oportunidade de dizer aqui que, tanto da parte do clube como da Federação, o departamento médico sempre foi claro. Se estou aqui hoje é porque estou apto para jogar. Não joguei no primeiro jogo, opção do treinador, e infelizmente pude jogar o segundo por uma infelicidade de um companheiro. Isso acontece, mas era bom que não pudesse acontecer. Estamos sujeitos a isso. Procurei corresponder da melhor maneira ao que o treinador pediu. O mais importante é o grupo estar forte, coeso, e acredito que estamos. Independentemente de quem jogue, vai sempre tentar dar o melhor para ajudar Portugal e fazer o que o treinador nos pede no momento"."Vou dar um exemplo que ouvi no outro dia. Temos todos os ingredientes, mas se não os juntarmos, não o podemos fazer. Foi um exemplo que o mister nos deu. Se não os juntarmos e não fizermos a salada, não adianta o tomate ou a cebola estarem sozinhos. Se não trabalharmos, não respeitarmos os adversários, não fizermos o que o treinador prepara, de que adianta termos muita qualidade? O mais importante é o grupo saber, independentemente de quem joga, que temos de dar o melhor a vestir a bandeira"."O mais importante é pensarmos no jogo de amanhã. Nós jogamos antes do jogo do Brasil e da Sérvia, por isso o mais importante é entrarmos em campo com a exigência que temos. Amanhã vai-se notar isso. Vamos entrar para fazer o nosso trabalho, poder ganhar o jogo, e esse é o nosso foco"."A minha capacidade física é nos treinos. Tento dar o meu melhor lá para poder estar à disposição do treinador. O Mundial no Qatar... A organização está a ser espetacular. O sítio onde estamos é muito bom, estamos só nós lá. Temos boas condições para trabalhar. O ambiente nos dois jogos que tivemos foram muito bons. É um Mundial, há uma união entre muitas nacionalidades, nas bancadas estão pessoas de muitos países. Nós, jogadores, estamos muito satisfeitos por podermos jogar e dar o melhor pela Seleção".