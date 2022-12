Perfil de Gonçalo Ramos 'inundado': até Fabrizio Romano comentou... e Guilherme Cabral afugentou-o

Portugal vs Suíça - Melhores Momentos do Jogo pic.twitter.com/x9bmxLdbjw — RTP (@rtppt) December 6, 2022

Como habitualmente, Gonçalo Ramos faz uma publicação nas redes sociais após cada jogo. Esta noite não foi exceção mas o feito que havia alcançado minutos antes, com um hat trick na goleada (6-1) de Portugal sobre a Suíça, nos oitavos de final do Mundial'2022, deu outra importância ao 'post' do jovem avançado. E choveram comentários, desde os colegas de Seleção aos de clube, assim como outras personalidades ligadas a outros desportos, como Neemias Queta, ou personalidades da vida nacional.Neemias Queta: "Quantos queres"?João Félix: "Pistolerooo"Fabrizio Romano: "Here we go"Guilherme Cabral, em resposta a Romano: "vai mas é para o c... pa, larga os nossos homens".Rafael Leão: "ahahahaahaha tem mais soon"Gilberto: "Monstro sagrado"José Mata (ator): "Craque"Helton Leite: "Que monstro"Yuri Ribeiro: "O Mundo é teu, chavalo"