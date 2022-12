Portugal cai pela primeira vez nos quartos de final de um Mundial

Portugal 'tombou' este sábado pela primeira vez na sua história nos quartos de final de um Mundial de futebol, ao perder por Marrocos por 1-0, depois de ter superado a Coreia do Norte, em 1966, e a Inglaterra, em 2006.

Desta forma, e culpa de um tento solitário de Youssef En-Nesyri, aos 42 minutos, a formação das quinas termina a oitava participação na prova, e sexta consecutiva, com o seu terceiro melhor registo de sempre.

O melhor resultado de sempre da seleção lusa continua a ser o da estreia, no que foi a única vez em que conseguiu terminar no pódio.

Em Inglaterra, os 'magriços' lograram o pleno de triunfos na fase de grupos, perante Hungria (3-1), Bulgária (3-1) e o bicampeão em título Brasil (3-1), para, nos 'quartos', superarem a Coreia do Norte por 5-3, com um póquer de Eusébio, melhor marcador da prova, com nove tentos, a virar de 0-3 para 4-3.

Nas meias-finais, a seleção lusa perdeu por 2-1 com a anfitriã Inglaterra, para 'desespero' de Eusébio, que saiu do relvado em lágrimas, para, no jogo de consolação, reagir e alcançar o bronze, com um triunfo por 2-1 face à União Soviética.

Em 2006, na Alemanha, os comandos do brasileiro Luiz Felipe Scolari, também ganharam os três jogos da fase de grupos (1-0 a Angola, 2-0 ao Irão e 2-1 ao México).

Nos oitavos de final, num jogo marcado por uma 'chuva' de cartões, Portugal venceu a Holanda por 1-0, com um tento de Maniche, e nos 'quartos', ganhou à Inglaterra (3-1 nos penáltis, após 0-0 nos 120 minutos), com Ricardo a parar três pontapés na 'lotaria'.

Nos dois últimos encontros, Portugal acabou por somar outros tantos desaires, primeiro com a França (0-1), nas meias-finais, e depois com a anfitriã Alemanha (1-3), no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.

O registo de 2022 entra para o terceiro lugar do pódio, num trajeto que arrancou com duas vitórias, face a Gana (3-2) e Uruguai (2-0), que garantiram desde logo o apuramento para os oitavos de final, pelo que o desaire com a Coreia do Sul (1-2), de Paulo Bento, já nada alterou.

A eliminar, Portugal começou com uma imponente goleada face à Suíça (6-1), com três golos de Gonçalo Ramos, que substituiu Cristiano Ronaldo no onze, mas, hoje, 'esbarrou' em Marrocos (0-1).

Nas restantes presenças, a seleção das quinas ficou-se pelos oitavos de final em 2010 e 2018, caindo perante Espanha (0-1) e Uruguai (1-2), respetivamente, enquanto em 1986, 2002 e 2014 nem sequer logrou ultrapassar a fase de grupos.