«Portugal pode ser a grande surpresa deste Mundial»: imprensa internacional 'rendida' à Seleção Nacional

O apuramento de Portugal para os oitavos de final do Mundial'2022 não passou despercebido à imprensa internacional, que seguiu atentamente o duelo entre a equipa das quinas e o Uruguai, a contar para a segunda jornada da fase de grupos (H) do Campeonato do Mundo que está a ser disputado no Qatar.





Desde Espanha, jornais como a 'Marca', 'Mundo Deportivo' e 'AS' destacaram o feito da Seleção comandada por Fernando Santos, que pela segunda vez na sua história consegue o apuramento para a próxima fase de um Mundial após vencer os seus dois primeiros jogos na prova. Para além do destaque naturalmente dado a Cristiano Ronaldo, os principais meios de comunicação desportivos do país vizinho sublinharam ainda a importância de Bruno Fernandes, que já leva dois golos e duas assistências neste Mundial."Portugal voltou a sofrer, tal como frente ao Gana, mas soma seis pontos graças a dois golos de Bruno Fernandes. França, Brasil e Portugal são as únicas três seleções das 32 presentes no Qatar que venceram os seus dois primeiros jogos. Este dado dá-nos uma pista de que Portugal pode ser a grande surpresa deste Mundial. Fernando Santos 'confecionou' uma seleção com muita qualidade que quer fazer história. Uma mistura de juventude e veteranos sob a batuta de Bruno Fernandes, que foi decisivo para que Portugal somasse seis pontos. O jogador do United soma dois golos e duas assistências no Qatar."

'Mundo Deportivo'

"Portugal foi superior ao Uruguai e ganhou com clareza (2-0). Mandou durante toda a primeira parte, no início da segunda até ao golo e conseguiu marcar já perto do final. Os 'celestes' só tiveram a sua melhor ocasião na primeira meia hora após o reinício, impulsionados pela necessidade [de marcar golos]. Mas Cristiano e companhia, com Bruno Fernandes como goleador de serviço, fizeram a diferença."

'AS'

"Portugal estará nos oitavos de final, a terceira seleção classificada depois de França e Brasil, e, salvo resultados inesperados, conseguirá fazê-lo como primeiro do grupo. O pior foi a lesão de Nuno Mendes. As suas lágrimas quando saía do relvado eram de adeus ao Mundial."



Desde Inglaterra, o 'The Sun' assegurou que Portugal tem uma seleção mais completa do que a Argentina, num duelo inevitável entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na hora de justificar a sua opinião. "As duas superestrelas [Cristiano Ronaldo e Lionel Messi] lideraram as suas seleções à vitória no estádio que vai receber a final [do Mundial], com o capitão de Portugal a parecer estar mais perto de ali regressar no dia 18 de dezembro [data da final]. (...) Portugal tem uma seleção melhor do que a Argentina e parece estar menos dependente da genialidade de um só jogador. Não que [os portugueses] tenham sido brilhantes, longe disso."



Em Itália, o 'La Gazzetta dello Sport' destacou a preponderância de Bruno Fernandes no triunfo português sobre o Uruguai. "Bruno mais Bruno igual a qualificação. Há assinatura (dupla) de Bruno Fernandes no Portugal-Uruguai. O 2-0 em Lusail permite à seleção orientada por Fernando Santos assegurar o máximo de pontos até então e garante a presença nos oitavos de final com um jogo ainda por disputar."