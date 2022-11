Rafael Leão e a estreia a marcar por Portugal: «Era algo que procurava há muito tempo»

Rafael Leão estreou-se a marcar por Portugal na vitória lusa (3-2) frente ao Gana, no arranque do Mundial'2022. Após o encontro, o avançado do Milan mostrou-se feliz pelo feito."Era algo que eu procurava há muito tempo. Se não fosse um golo, que fosse uma assistência. Consegui ajudar a equipa e estou muito contente, mas o mais importante é a vitória. Sempre tivemos a iniciativa do jogo, procurar o golo. Fomos felizes e o grupo está de parabéns", começou por referir à CNN Portugal, reforçando a ideia: "Queria ajudar a equipa, mesmo que não fosse com um golo. Estou feliz, muito contente com isso."Leão foi ainda questionado sobre a conversa que Fernando Santos teve com a equipa ao intervalo do jogo, quando o marcador ainda estava a zeros. "O mister preparou a equipa muito bem, sabíamos que eles eram fortes no contra-atque. Sendo nós muito fortes em todas as posições, assumimos sempre a iniciativa e eles ficaram muito recuados. Na segunda parte melhorámos com aquilo que o mister disse no balneário. Tivemos outra atitude", afirmou."Primeiro a equipa. Estou muito contente pela vitória. foi um jogo complicado contra equipa dificil, aguerrida. a equipa desde o inicio mereceu a vitória.""É orgulho, estava à procura deste golo há muito tempo. entrei concentrado, sabia o que devia fazer que era ajudar a equipa. com um golo ou uma assistencia, queria dar o máximo e consegui."É focar no próximo jogo [frente ao Uruguai], contra uma seleção muito dificil. Preparar bem o jogo. Todos os que entraram e que não entraram estão concentrados.""Pediu para estar aberto, entrar no 1x1, entrar na área e chutar.""Claro, mas nos outros jogos da seleção os mais velhos, o Cristiano e o Pepe, sempre me receberam muito bem, a mim e a todos os jovens. sempre que nós, os mais novos, entramos sentimos a confiança deles e do treinador. assim é muito mais fácil.""Entramos sempre para ganhar. Cada jogo é um jogo. Faremos tudo para ganhar."