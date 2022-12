Rafael Leão não atira a toalha ao chão e fala em futuro "risonho": «Não acaba aqui»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rafael Lea~o (@iamrafaeleao93)

Na hora do adeus ao Mundial'22, Rafael Leão não esconde a tristeza pelo facto da Seleção Nacional não ter alcançado o objetivo pretendido: chegar à final... e ganhar. Numa mensagem publicada esta manhã nas redes sociais, o avançado do Milan sublinhou o "valor da equipa" e a vontade de "ultrapassar este capítulo"."Com o grupo de trabalho que tínhamos a ambição era de chegar o mais longe possível... para ser mais concreto ganhar o Mundial. Demonstrámos o nosso valor como equipa e mesmo com o sentimento de tristeza desfrutamos ao máximo esta competição! Defrontámos um adversário que teve algo a mais do que nós e por isso seguiu em frente … Não acaba aqui, vamos juntos ultrapassar este capítulo e com certeza que o futuro será risonho. Agradecer aos portugueses que estiveram presentes em todos jogos apoiar! #somosportugal"