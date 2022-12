Rafael Leão: «Vamos festejar, mas ânimos calmos...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Leão, como é costume, surgiu na flash interview da Sport TV de sorriso na cara, feliz pelo triunfo folgado (6-1) sobre a Suíça e pelo golo marcado à beira do fim. Apesar disso, o jogador salienta que ainda ninguém ganhou nada. "Vamos festejar, mas ânimos calmos, respeitando a seleção de Marrocos. Agora é preparar o jogo e de certeza que iremos entrar fortes", atirou.Sobre a exibição de Gonçalo Ramos, colega que marcou três golos, Rafael Leão vinca que só demonstrou que é um jogador com "muita qualidade". "Estamos com um lote de jogadores de muita qualdiade, ele é mais um jovem que demonstrou muita qualidade. Hoje teve oportunidade de ser titular, ajudou a equipa e ficamos muito feliz por ele".