Rashford impressionado com Gonçalo Ramos: «Estou muito feliz por ele»

Marcus Rashford deixou elogios a Gonçalo Ramos e assumiu ter ficado feliz pela performance do avançado português diante da Suíça, num jogo no qual fez três dos seis golos portugueses numa goleada por 6-1."Acho que ele ainda não teve muitos jogos como titular por Portugal, por isso foi um grande momento para ele. Obviamente que estou muito feliz por ele. Creio que jogou bem nesse jogo, por isso mereceu-o", disse o avançado, de 25 anos, no mais recente episódio do Lion’s Den, uma série de vídeos sobre a campanha da Inglaterra no Mundial'2022, no qual o papel principal é normalmente assumido pelos jogadores.